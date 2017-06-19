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СМИ: Тегеран согласовал с Дамаском ракетный удар по террористам в Сирии

Международная панорама
19 июня, 11:39 дата обновления: 19 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ракеты вошли в сирийское воздушное пространство, пролетев через Ирак

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ракетный удар Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), нанесенный по скоплениям террористов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, был согласован с правительством Сирии.

Об этом заявил официальный представитель КСИР Рамезан Шариф.

"Запуск этих ракет был заранее согласован с Сирией, и ракеты вошли в сирийское воздушное пространство через Ирак", - сказал Шариф, чьи слова приводит в понедельник иранское агентство Tasnim.

По его словам, в ходе операции с кодовым названием "Лейлят аль-Кадр" КСИР выпустили по террористам в районе Дейр-эз-Зора шесть баллистических ракет средней дальности. Они были направлены на различные цели на расстоянии 650-700 км. Ракеты успешно поразили цели, среди которых были штаб-квартиры боевиков и склады с боеприпасами, добавил Шариф.

Он также подчеркнул, что ракетные удары были нанесены в ответ на недавние террористические атаки в Тегеране, совершенные боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщалось ранее, Иран нанес удар по боевикам на территории Сирии 18 июня. Ракеты были выпущены с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан. Теракты в Тегеране были совершены 7 июня. Две группы боевиков напали на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни, расположенный близ иранской столицы. Жертвами нападений стали 18 человек, около 50 получили ранения.

По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР генерала Амира Али Хаджизаде, точность попадания ракет подтверждена данными, полученными с беспилотников. "С окраины Дамаска в район нанесения ракетного удара были направлены беспилотники. Мы получали с них информацию в режиме реального времени. Все ракеты точно поразил заданные цели", - подчеркнул генерал.

По его словам, главной целью удара было небольшое строение, в котором находились террористы. "Точное попадание в это строение с расстояния в 700 километров - ясное послание террористам о том, на каком уровне находятся иранские возможности", - подчеркнул Хаджизаде.

Чем стреляли

Ракетный удар наносился ракетами "Гиям" и "Зульфакар", сообщило агентство Fars со ссылкой на собственные источники. Первые успешные испытания ракеты "Гиям", дальность полета которой составляет 800 километров, состоялись 20 августа 2010 года. 

Твердотопливная "Зульфакар", способная поражать цели на расстоянии 700 километров, была впервые представлена на военном параде в Бендер-Аббасе в сентябре 2016 года. Эта баллистическая ракета из семейства "Фатех" считается самой точной из иранских ракет.

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