Сбивший пешеходов в Лондоне арестован по подозрению в покушении на убийство

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Сбивший пешеходов на севере Лондона водитель арестован по подозрению в покушении на убийство. Об этом 19 июня сообщил национальный координатор по борьбе с терроризмом Службы столичной полиции Нил Басу.
"Задержанный представителями общественности водитель фургона был арестован по подозрению в покушении на убийство. В данный момент ведется следствие. Мы работаем на тем, чтобы установить, как и почему это случилось", - сказал он, отметив при этом, что у этого инцидента присутствуют все признаки террористического акта. По словам Басы, помимо самого водителя в фургоне больше никого не было.
В результате наезда на пешеходов погиб один человек и 10 получили ранения. Басу при этом подчеркнул, что следствию предстоит "определить причинно-следственные связи" между смертельным исходом и самим инцидентом. "Мы находимся на самом раннем этапе (расследования), чтобы утверждать, что его смерть была результатом этой атаки", - добавил он.
По словам представителя полиции, все пострадавшие - представители мусульманской общины.
19 июня около 00:20 (02:20 мск) белый фургон въехал в толпу людей, возвращавшихся с ночной молитвы из мечети в районе в Финсбери-парк на севере Лондона.