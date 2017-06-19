Глава МИД ФРГ: санкции против РФ нужно сохранить до прогресса в исполнении "Минска"

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БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает необходимым сохранять санкции против России до тех пор, пока отсутствует прогресс в выполнении минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью сайту германского Бундесвера.
"Важно, чтобы мы держались за санкции против России до тех пор, пока не будет прогресса в выполнении договоренностей", - отметил министр. Германское правительство и ранее всегда исходило из того, что ограничительные меры против РФ из-за событий на востоке Украины должны быть сохранены до полного выполнения "Минска-2".
В то же время Габриэль подчеркнул, что без Москвы невозможно разрешить многочисленные конфликты в мире. "Безопасность и стабильность в Европе и по всему миру не получится выстроить без России. Как, впрочем, и без США", - добавил он.