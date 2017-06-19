Президент Южной Кореи заявил об отказе от развития в стране ядерной энергетики

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СЕУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Политика, ориентированная на развитие в Республике Корея атомной энергетики, будет свернута. Об этом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил в ходе состоявшейся в понедельник церемонии вывода из эксплуатации атомной электростанции "Кори-1" на юго-востоке страны.
"Данное событие является началом нового пути РК по созданию безопасной энергетики, обеспечивающей сохранение экологии и устойчивый рост", - подчеркнул президент. По его словам, Южная Корея, которая является страной с самым плотным расположением АЭС в мире, "более не является безопасной от землетрясений".
Мун Чжэ Ин подчеркнул, что повреждение атомных электростанций в результате нового мощного землетрясения может привести к катастрофическим последствиям.
Президент пообещал, что примет меры по обеспечению безопасности действующих АЭС, а все планы по строительству новых будут свернуты. Кроме того, срок работы действующих объектов более не будет продлеваться сверх гарантийного периода. Взамен планируется развивать отрасль возобновляемых источников энергии.
В Южной Корее в настоящее время действует четыре крупных АЭС с 23 энергоблоками, которые вырабатывают примерно треть потребляемой в стране электроэнергии.