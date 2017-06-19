Глава фракции "Самопомощь" в Раде из-за проблем с мусором во Львове объявил голодовку

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Глава фракции "Самопомощь" в Верховной раде Украины Олег Березюк 19 июня начал голодовку в знак протеста против бездействия властей, из-за которого, по его мнению, город Львов оказался завален тысячами тонн бытового мусора.

"Я не могу больше смотреть на своеволие действующей власти и хочу привлечь внимание к проблемам во Львове и в стране в целом", - сказал депутат на заседании согласительного совета групп и фракций украинского парламента. "Я принял такое решение в знак протеста против издевательства над людьми и городом (Львовом)", - пояснил депутат, после чего покинул зал заседания.

Лидером "Самопомощи", чью фракцию в Раде возглавляет Березюк, является мэр Львова Андрей Садовой.

Во Львовском горсовете указывают, что во дворах и на улицах уже скопилось более 8,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов. В пресс-службе горсовета подчеркивают, что муниципальные власти не знают куда вывозить мусор, так как полигон для утилизации закрыт после пожара в мае 2016 года. "Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности Львова", - подчеркнули в горадминистрации.

Проблема утилизации мусора остро встала перед городскими властями после серьезного пожара на Грибовицкой свалке под Львовом 29 мая 2016 года. Во время его ликвидации погибли трое пожарных, еще один служащий коммунального предприятия пропал без вести при сходе оползня мусора, объем которого составил около 100 тыс. куб. м, пожар был ликвидирован лишь 10 июня. Садовый тогда обращался к руководству страны с просьбой объявить Львов и прилегающие к нему села Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины Петр Порошенко в ответ обвинил мэра в политизации ситуации. Позже грузовики со львовским мусором неоднократно замечали в разных регионах Украины, в самой Львовской области местные власти наотрез отказались размещать отходы, а также отводить земельные участки под новые полигоны.