Глава МИД ФРГ: новые санкции США против РФ усложнят выработку единой с ЕС позиции

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Планы США по введению новых санкций против РФ угрожают единству Вашингтона и Брюсселя по ограничительным мерам в отношении Москвы. Об этом заявил в понедельник по прибытии на встречу глав МИД ЕС министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Речь идет о том, чтобы сохранить единство ЕС и США по отношению к России. Этого не получится, если в США будет предприниматься попытка собственные экономические интересы смешать с внешней политикой", - подчеркнул он.