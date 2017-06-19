Глава МИД ФРГ: новые санкции США против РФ усложнят выработку единой с ЕС позиции

Футболист сборной России Миранчук назвал видеоповторы данностью, которую нужно принятьСпорт 19 июня, 12:59
Гилерме: сборной России по футболу важно будет хотя бы сыграть вничью с португальцамиСпорт 19 июня, 12:47
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом РогеМеждународная панорама 19 июня, 12:41
Перевозки пассажиров в сообщении РФ со странами дальнего зарубежья выросли на 20%Транспорт 19 июня, 12:41
Директор Атлетической комиссии Невады: рефери боя Ковалев - Уорд действовал по правиламСпорт 19 июня, 12:29
Эксперт: ученые считают Арктику "белым пятном" на археологической карте мираНаука 19 июня, 12:25
"Нацимбио" поставила вакцину от клещевого энцефалита армии Восточного военного округаНовости партнеров 19 июня, 12:25
Global Ports в январе-мае лидирует среди холдингов РФ по контейнерооборотуТранспорт 19 июня, 12:19
Экскурсии по московскому метро и МЦК организованы для иностранных болельщиковСпорт 19 июня, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Планы США по введению новых санкций против РФ угрожают единству Вашингтона и Брюсселя по ограничительным мерам в отношении Москвы. Об этом заявил в понедельник по прибытии на встречу глав МИД ЕС министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
"Речь идет о том, чтобы сохранить единство ЕС и США по отношению к России. Этого не получится, если в США будет предприниматься попытка собственные экономические интересы смешать с внешней политикой", - подчеркнул он.