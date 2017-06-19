Ле Пен: система парламентских выборов во Франции недемократична и не отражает реальность

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Действующая во Франции система парламентских выборов является "очевидно антидемократической" и не отражает реального расклада сил в общественно-политической жизни страны. Такое мнение высказала в понедельник лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на пресс-конференции по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики.

Как подчеркнула лидер "Нацфронта", несмотря на широкую поддержку избирателей, партия вновь получила минимальное число депутатских мандатов, что связано с особенностями французского избирательного законодательства. "В этой системе голосования глубоко несправедливо то, что оно оставляет миллионы французов без представительства или с таким представительством, которое не отражает политический вес различных направлений общественной мысли", - сказала она.

На этих выборах "Нацфронт" получил только восемь депутатских мандатов и на данный момент не может сформировать собственную парламентскую фракцию, поскольку для этого необходимо минимум 15 депутатов. При этом Ле Пен подчеркнула, что ее партия показала на выборах хороший результат, который оказался вдвое лучше, чем во время парламентской кампании 2012 года. "В 2012 году во втором туре мы получили 842 тысячи голосов, сейчас - 1,59 млн, то есть, голосов стало вдвое больше", - указала Ле Пен.

Далее политик привела данные по всем партиям по итогам нынешних выборов, назвав их "крайне показательными". "Итак, мы получили 1,59 млн голосов, и у нас восемь депутатов; "Демократическое движение" (центристы) получили 1,1 млн голосов, и у них 42 депутата; Социалистическая партия получила 1,032 млн голосов, и у нее 29 депутатов, а "Неподчинившаяся Франция" (леворадикалы) получили в два раза меньше нас на этих выборах, 883 тысячи голосов, но у них 17 депутатов - этот список можно долго продолжать, закончу на Французской коммунистической партии, которая набрала 217 тысяч голосов и получила 10 депутатов", - перечислила она.

По мнению Ле Пен, такая ситуация - это "фундаментальная проблема системы голосования, которая является очевидно крайне антидемократической". "Она [система] не отображает реального соотношения веса идей в Национальном собрании, хотя именно в этом его роль - отображать наиболее точно различные течения общественной мысли. В любом случае, нас восемь человек, но мы стоим восьмидесяти", - заключила лидер "Нацфронта".

Парламентские выборы во Франции

Второй тур выборов в Национальное собрание прошел во Франции в воскресенье. Убедительную победу на них одержало пропрезидентское объединение "Республика на марше", выступающее в альянсе с центристским "Демократическим движением". В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство, на основе которого будет сформировано правительство.

Парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе в два тура. На этот раз борьбу за 577 депутатских мандатов вели 7882 кандидата от различных партий и блоков. Претенденты, набиравшие наибольшее количество голосов в первом туре, продолжали борьбу во втором раунде: в 545 округах противоборство вели по два кандидата, еще в 32 округах участие принимали сразу трое.

"Национальный фронт" вывел во второй тур выборов 122 кандидата. В абсолютных цифрах партия стала третьей по популярности во Франции, собрав в общей сложности 1,59 млн голосов. Но в подавляющем большинстве случаев представители "Нацфронта" уступили в итоге кандидатам от более умеренных партий, и лишь восемь "фронтистов", включая саму Ле Пен, сумели получить депутатский мандат.

Крайне правые увеличили свое представительство в Нацсобрании по сравнению с предыдущим созывом, где у них было только два депутата. Но для формирования отдельной фракции у них по-прежнему не хватает собственных народных избранников. По закону минимальная численность парламентской группы составляет 15 депутатов. Сейчас партия продолжает консультации с рядом независимых одномандатников с целью формирования отдельной фракции правых "на основе единого оппозиционного проекта".

Мажоритарная система парламентских выборов с голосованием в два тура часто подвергается критике во Франции, и периодически обсуждается возможность частичного введения пропорционального голосования. Вероятность такой реформы избирательного законодательства допускал во время предвыборной кампании новый президент республики Эмманюэль Макрон, предложив "ввести дозу пропорциональности", не меняя глобально режима выборов.

Нынешняя система голосования была установлена во Франции одновременно с учреждением Пятой республики в 1958 году. Единственный раз Национальное собрание избиралось по пропорциональной системе в 1986 году, и тогда "Национальный фронт" добился исторического успеха, получив 35 кресел в нижней палате парламента. Однако уже на следующих выборах 1988 года была возвращена прежняя мажоритарная система, и с тех пор "Нацфронт" ни разу не имел собственной фракции, несмотря на стабильную поддержку электората.