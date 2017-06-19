Йылдырым: Турция уважает решение Греции не выдавать ей путчистов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Турция с уважением относится к решению греческого суда не выдавать Анкаре бежавших путчистов, но все равно считает экстрадицию необходимой. Об этом премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в понедельник в Афинах на пресс-конференции со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом.

"Мы уважаем решения судебных властей Греции. Да, судебная и политическая власти разделены, но Турция в самом деле пережила очень тяжелые времена (попытку путча 15 июля 2016 года - прим. ТАСС). Мы хотим выдачи нам этих путчистов и не желаем, чтобы они навредили отношениям между нашими странами", - сказал он.

В то же время ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что такое решение греческих властей свидетельствует о том, что "они встали на одну сторону с путчистами".

В начале мая Апелляционный суд Греции отклонил запрос Анкары об экстрадиции двух из восьми военных, сбежавших из Турции после неудавшейся попытки государственного переворота. Еще раньше суд отказался санкционировать выдачу и других шести турецких военных. Они ночью во время путча на военном вертолете пересекли границу с Грецией и запросили у Афин политическое убежище, отрицая свою причастность к попытке переворота.

Турция в свою очередь обвиняет сбежавших военных в совершении покушения на президента страны, попытке свержения правительства, парламента, конституционного порядка. Им вменяется в вину грабеж, совершенный группой лиц, и порча госимущества. Последние два пункта связаны с угоном вертолета, на котором военные попали в Грецию.