Законопроект о реинтеграции Донбасса запрещает выборы в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса предусматривает невозможность проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил в понедельник заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Раде Алексей Гончаренко.

"Само название закона о временно оккупированных территориях говорит об этом. Согласно названию, согласно правил ОБСЕ и ООН на оккупированных территориях не могут состояться никакие выборы. Именно принятие этого закона вообще ставит точку в возможности проведения выборов до момента деоккупации этой территории", - сказал он в эфире канала "112. Украина".

По словам Гончаренко, речь также идет о том, что "закон определяет отдельные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными Российской Федерацией" и вводит там "особый правовой режим".

Что касается АТО (силовая операция - прим. ТАСС), то, как инструмент этот формат себя исчерпал. "Мы сегодня должны отрабатывать другой правовой режим", - сказал замглавы фракции БПП.

Гончаренко отметил, что законопроект будет внесен и проголосован в парламенте "не позже последней июльской пленарной недели" (запланирована с 11 по 14 июля - прим. ТАСС).

АТО заменят на войсковую операцию?

На прошлой неделе секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе нужно завершить, поскольку в рамках этого формата неподконтрольные Киеву территории освободить невозможно. Политик предложил перейти к новому формату разрешения конфликта. По его словам, за три года военные действия в Донбассе переросли формат АТО и по продолжительности, и по масштабам.

Эксперты полагают, что Турчинов сделал подобное заявление по поручению Порошенко. Президент тут же предложил заменить АТО "адекватными действиями" украинских военных. "Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - считает глава государства.

Военное положение по желанию президента

Представитель президента в Раде Ирина Луценко в понедельник, 19 июня, сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает дополнительные полномочия Петра Порошенко. "Предполагается, что президент будет иметь право (без разрешения Рады - прим. ТАСС) вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - заявила Луценко.

По словам постоянного представителя Верховной рады в ПАСЕ Владимира Арьева, депутаты, тем не менее, не намерены переходить к полномасштабному военному положению.

"Это будет формат локальной войны с возможностью для президента иметь в подчинении все силовые структуры на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он в эфире канала "112. Украина".

При этом однозначно отвечать на вопрос, будет ли введено военное положение в Донецке и Луганске, Арьев не стал. "Окончательного решения нет. Мы это воспринимаем как какой-то переходной момент, так как нам нужно действовать более эффективно, чтобы избежать перехода этого конфликта в замороженное состояние", - пояснил он.

Минские соглашения сохранят любой ценой

Как отметила представитель президента в Раде Ирина Луценко, текст законопроекта "закрепит приверженность Украины минским соглашениям", а также желание "восстановить суверенитет (над Донбассом - прим. ТАСС) только политико-дипломатическим путем".

"Все будет в рамках минских соглашений, - заверила она. - Это и отвод войск, и разминирование, и освобождение пленных. ОБСЕ продолжит круглосуточно выполнять свою роль с применением технических средств. Однако, это не исключает введения полицейской или другой миротворческой миссии".

Луценко также отметила, что текст законопроекта будет представлен на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.