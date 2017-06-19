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Исполнитель теракта в Лондоне ранее не попадал в поле зрения полиции

Международная панорама
19 июня, 16:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, июня. /ТАСС

Первый замглавы ведомства Бен Уоллас заявил, что "это теракт в чистом виде, нацеленный на то, чтобы насадить террор и вызвать страх"

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Человек, который в ночь на понедельник направил автомобиль в толпу людей у мечети на северо-востоке Лондона, не был известен правоохранительным органам. Об этом сообщил в интервью телеканалу Sky News первый заместитель главы МВД Соединенного Королевства Бен Уоллас.

Около 00:20 (02:20 мск) белый фургон въехал в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. 48-летний водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка. Его имя не разглашается.

"Этот человек не был известен властям в контексте экстремизма или правого экстремизма. И он явно воспользовался простым оружием, автомобилем, для того, чтобы атаковать людей, которые шли по своим делам", - сказал Уоллас.

"Это теракт в чистом виде, нацеленный на то, чтобы насадить террор и вызвать страх, а также, чтобы ради извращенной цели ранить людей", - добавил первый замглавы МВД.

Жертвой ЧП стал один человек, еще 10 получили ранения.

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