Исполнитель теракта в Лондоне ранее не попадал в поле зрения полиции

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Человек, который в ночь на понедельник направил автомобиль в толпу людей у мечети на северо-востоке Лондона, не был известен правоохранительным органам. Об этом сообщил в интервью телеканалу Sky News первый заместитель главы МВД Соединенного Королевства Бен Уоллас.
Около 00:20 (02:20 мск) белый фургон въехал в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. 48-летний водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка. Его имя не разглашается.
"Этот человек не был известен властям в контексте экстремизма или правого экстремизма. И он явно воспользовался простым оружием, автомобилем, для того, чтобы атаковать людей, которые шли по своим делам", - сказал Уоллас.
"Это теракт в чистом виде, нацеленный на то, чтобы насадить террор и вызвать страх, а также, чтобы ради извращенной цели ранить людей", - добавил первый замглавы МВД.
Жертвой ЧП стал один человек, еще 10 получили ранения.