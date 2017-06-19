НАТО не планирует увеличивать численность своих батальонов в Балтии и Польше

РИГА, 19 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс не планирует увеличивать численность многонациональных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы не планируем увеличение численности военнослужащих в рамках боевой группы", - сказал он на пресс-конференции после торжественной церемонии, посвященной развертыванию в Латвии батальона НАТО, возглавляемого Канадой.

Столтенберг подчеркнул, что дислоцированная в Латвии боевая группа - "часть большей картины". Всего в батальонах в Прибалтике и Польше будут служить около 4 тысяч человек.

"В случае необходимости альянс может быстро увеличить свое присутствие в Латвии и других странах", - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, сейчас для стран Североатлантического альянса, включая Латвию, нет "незамедлительной и неминуемой угрозы". НАТО, сообщил он, продолжает искать возможности конструктивного диалога с Россией.

Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов НАТО было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность каждой из этих боевых групп составляет около тысячи человек. Канада взяла на себя роль "лидирующей нации" в Латвии, Германия возглавляет батальон в Литве, Соединенное Королевство - в Эстонии, а США - в Польше.