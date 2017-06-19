Госдеп заявил о приверженности США применению "акта Магнитского"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация привержена применению "акта Магнитского" с целью поддержки прав человека и борьбы с коррупцией. Об этом говорится в документе Госдепартамента, который будет опубликован во вторник в Федеральном реестре США.

"Администрация привержена применению акта для поддержки усилий по продвижению прав человека и борьбы с коррупцией. Дополняя текущие программы санкций и дипломатическую деятельность, акт дает дополнительные полномочия, позволяющие администрации реагировать на кризисные ситуации и обеспечивать подотчетность, включая случаи, не охватываемые программами санкций, касающихся конкретных стран...", - указал Госдепартамент.

"США намерены убеждать другие страны вводить санкции, аналогичные тем, которые предусмотрены актом", - добавило внешнеполитическое ведомство.

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ "недружественным и провокационным".