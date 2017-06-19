Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вишеградская группа выступает за создание общей концепции борьбы с миграционным кризисом

Международная панорама
19 июня, 17:35 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что участники встречи согласились, что должны охранять внешние границы и отделять мигрантов от беженцев как можно раньше

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вишеградская группа настаивает на том, что в Европейском союзе должна быть выработана общая концепция борьбы с миграционным кризисом. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам состоявшегося в Варшаве саммита глав правительств стран Вишеградской четверки (Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) и Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о распределении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Польша обязалась тогда принять семь тысяч человек, Чехия - 1,6 тысячи, Венгрия - 1,3 тысячи. Позднее польское правительство отказалось от своих обещаний, пояснив такую позицию соображениями безопасности. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны Вишеградской группы.

"Мы постоянно просим ЕС о том, чтобы была создана общая концепция (борьбы с миграционным кризисом - прим. корр. ТАСС), несмотря на разные подходы отдельных стран", - указал Орбан. "У нас разные подходы и миграционные политики. Были страны, которые сказали, что не хотят менять национальный состав своих стран. Другие государства, живущие в более разнородной [с точки зрения национального состава] реальности, отстаивали другую позицию", - сказал он.

По словам главы венгерского правительства, участники встречи в Варшаве согласились, что должны охранять внешние границы, отделять мигрантов от беженцев как можно раньше, составить общий список безопасных государств, откуда те приезжают. "Несмотря на все противоречия, нам удалось согласовать общие подходы", - подчеркнул Орбан.

Саммит в формате "Вишеград - Бенилюкс" на уровне глав правительств проводится впервые. Ранее эти международные объединения встречались только в формате переговоров глав МИД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Орбан, Виктор
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя
6
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама