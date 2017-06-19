Вишеградская группа выступает за создание общей концепции борьбы с миграционным кризисом

ВАРШАВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вишеградская группа настаивает на том, что в Европейском союзе должна быть выработана общая концепция борьбы с миграционным кризисом. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам состоявшегося в Варшаве саммита глав правительств стран Вишеградской четверки (Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) и Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о распределении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Польша обязалась тогда принять семь тысяч человек, Чехия - 1,6 тысячи, Венгрия - 1,3 тысячи. Позднее польское правительство отказалось от своих обещаний, пояснив такую позицию соображениями безопасности. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны Вишеградской группы.

"Мы постоянно просим ЕС о том, чтобы была создана общая концепция (борьбы с миграционным кризисом - прим. корр. ТАСС), несмотря на разные подходы отдельных стран", - указал Орбан. "У нас разные подходы и миграционные политики. Были страны, которые сказали, что не хотят менять национальный состав своих стран. Другие государства, живущие в более разнородной [с точки зрения национального состава] реальности, отстаивали другую позицию", - сказал он.

По словам главы венгерского правительства, участники встречи в Варшаве согласились, что должны охранять внешние границы, отделять мигрантов от беженцев как можно раньше, составить общий список безопасных государств, откуда те приезжают. "Несмотря на все противоречия, нам удалось согласовать общие подходы", - подчеркнул Орбан.

Саммит в формате "Вишеград - Бенилюкс" на уровне глав правительств проводится впервые. Ранее эти международные объединения встречались только в формате переговоров глав МИД.