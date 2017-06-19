Госдепартамент утверждает, что Мадуро узурпировал законодательные функции в Венесуэле

Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в ПетербургеСпорт 19 июня, 18:55
Эксперт: сборной России в матче с португальцами нужно уделять внимание не только РоналдуСпорт 19 июня, 18:44
МВД Франции подтвердило гибель совершившего наезд на полицейский автобус в ПарижеМеждународная панорама 19 июня, 18:34
Советник Козака: перенос Гран-при России "Формулы-1" на осень сделан в интересах зрителейСпорт 19 июня, 18:26
Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте - с ПацкевичСпорт 19 июня, 18:18
Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубамиСпорт 19 июня, 18:18
Триумф Макрона: партия президента получила абсолютное большинство в новом парламентеМеждународная панорама 19 июня, 18:15
Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июляМеждународная панорама 19 июня, 18:12
Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК "Динамо" по ситуации с долгамиСпорт 19 июня, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро узурпировал законодательные функции парламента страны. Такую позицию высказал в понедельник в беседе с журналистами заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Фицпатрик.
"Режим президента Мадуро систематически лишал Национальную ассамблею ее полномочий. Результатом этого стала узурпация исполнительной власти законодательных функций, в том числе и назначение новых членов Национального избирательного совета. Это прямое нарушение конституции, которая позволяет заниматься этим только Национальной ассамблее", - отметил он.
Фицпатрик и временно поверенный в делах США при Организации американских государств (ОАГ) Кевин Салливан рассказали о повестке американской делегации на начавшейся в понедельник Генеральной ассамблее ОАГ. Салливан подчеркнул, что США собираются "выразить обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуации в Венесуэле", а также "призвать к формированию контактной группы или группы друзей, чтобы помочь содействию мирного переговорного процесса" в республике.
В Венесуэле третий месяц подряд почти каждый день проходят крупные антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.
Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.