Госдепартамент утверждает, что Мадуро узурпировал законодательные функции в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро узурпировал законодательные функции парламента страны. Такую позицию высказал в понедельник в беседе с журналистами заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Фицпатрик.

"Режим президента Мадуро систематически лишал Национальную ассамблею ее полномочий. Результатом этого стала узурпация исполнительной власти законодательных функций, в том числе и назначение новых членов Национального избирательного совета. Это прямое нарушение конституции, которая позволяет заниматься этим только Национальной ассамблее", - отметил он.

Фицпатрик и временно поверенный в делах США при Организации американских государств (ОАГ) Кевин Салливан рассказали о повестке американской делегации на начавшейся в понедельник Генеральной ассамблее ОАГ. Салливан подчеркнул, что США собираются "выразить обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуации в Венесуэле", а также "призвать к формированию контактной группы или группы друзей, чтобы помочь содействию мирного переговорного процесса" в республике.

В Венесуэле третий месяц подряд почти каждый день проходят крупные антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.