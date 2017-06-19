Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля

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АСТАНА, 19 июня. /ТАСС/. Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 4-5 июля. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран, информирует о том, что очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках "астанинского процесса" состоится 4-5 июля 2017 года в Астане", - информировал Жайнаков.
По его словам, участники встречи планируют обсудить ход исполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих раундов переговоров в Астане, включая создание зон деэскалации на территории Сирии. "Ожидается, что страны - гаранты режима прекращения боевых действий - Иран, Россия и Турция - рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, для их последующего утверждения, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановления объектов инфраструктуры в рамках меморандума о создании зон деэскалации в Сирии", - уточнил руководитель пресс-службы МИД.
Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии прошла в столице Казахстана 3-4 мая. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран - гарантов режима прекращения боевых действий, а также высокие представители ООН, Иордании и США. Главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.