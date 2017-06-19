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Неизвестные взломали сайт сухопутных войск Аргентины

Международная панорама
19 июня, 22:15 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Хакеры разместили на сайте сообщения от имени террористической группировки "Исламское государство"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Неизвестные хакеры получили в понедельник доступ к управлению сайтом сухопутных войск Аргентины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе войск, к настоящему моменту контроль над страницей восстановлен.

"Сейчас она заблокирована. Мы анализируем случившееся", - отметили в пресс-службе.

На снимках экрана, опубликованных телеканалом Todo Noticias, видно, что хакеры разместили на сайте сообщения от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В январе этого года хакеры взломали страницу министра безопасности Патрисии Буллрич в Twitter и получили доступ к 30 электронным почтовым ящикам, принадлежащим ведомству. В феврале полиция задержала двух подозреваемых. В мае неизвестные выложили в интернет документы и файлы, якобы украденные в результате взлома.

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