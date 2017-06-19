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Каир и Абу-Даби высказались за необходимость прекращения финансовой поддержки терроризма

Международная панорама
19 июня, 23:15 UTC+3 КАИР КАИР 19, июня. /ТАСС

Кроме того, президент Египта и наследный принц Абу-Даби подтвердили необходимость совместной работы для урегулирования кризисов в ряде стран региона политическим путем

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КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Пути противодействия терроризму, в том числе вопросы прекращения финансовой, политической и информационной поддержки экстремистов, обсудили в понедельник в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Об этом сообщила канцелярия главы египетского государства.

Стороны указали на "важность согласованных усилий всех дружественных арабских государств и всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом на всех уровнях, в частности в том, что касается перекрытия финансирования террористических групп и оказания им политической и информационной поддержки, а также прекращения подпитки их оружием и живой силой", - отмечается в сообщении для печати. Кроме того, участники встречи подтвердили необходимость совместной работы для урегулирования кризисов в ряде стран региона политическим путем и договорились продолжать координацию в нынешних непростых условиях.

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