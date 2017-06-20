Госдеп: Китай должен увеличить свой вклад в борьбу с терроризмом

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Китай должен внести больший вклад в борьбу с терроризмом. Такое мнение в понедельник выразила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон в беседе с журналистами.
"Мы считаем, что Китай все чаще страдает от растущей глобальной проблемы терроризма, - подчеркнула она. - И мы хотели бы, чтобы они активизировались и взяли на себя большую долю ответственности. Их вклад [в борьбу с терроризмом] должен быть больше". Торнтон указала в частности на недавнее убийство экстремистами двух китайских граждан в Пакистане.
И.о. помощника госсекретаря отметила, что вопрос американо-китайского сотрудничества в борьбе с терроризмом будет обсуждаться 21 июня в Вашингтоне во время первого раунда диалога в формате "два плюс два" между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. "Мы хотели бы провести с ними плодотворную дискуссию о том, что, по нашему мнению, еще они могут сделать в деле предоставления ресурсов правительствам, которые борются с терроризмом", - указала она.
Торнтон подчеркнула, что у Пекина "есть много интересов, например в Ираке, и он [Пекин] должен вносить больший вклад, чтобы способствовать усилиям международной коалиции по разгрому ИГ" (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство").
При этом главной темой встречи станет ситуация на Корейском полуострове. Вашингтон, отметила Торнтон, призовет КНР "добиваться большего" в деле урегулирования северокорейского кризиса.