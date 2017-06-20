В Мексике впервые начала работу Генассамблея Организации американских государств

КАНКУН /Мексика/, 20 июня. /ТАСС/. Выступление президента Мексики Энрике Пеньи Ньето открыло в понедельник вечером 47-ю Генеральную ассамблею Организации американских государств (ОАГ). Впервые латиноамериканская страна принимает форум крупного регионального блока, в состав которого входят более 30 государств Северной, Южной и Центральной Америки. В течение двух дней его участники будут обмениваться мнениями по таким темам, как демократия и права человека, правовое государство, безопасность, перспективы развития, и другим вопросам.

Торжественной церемонии предшествовала встреча глав МИД большей части стран - членов ОАГ, посвященная ситуации в Венесуэле, которая завершилась безрезультатно. Руководитель внешнеполитического ведомства Гватемалы Карлос Моралес сообщил, что обсуждение этого вопроса продолжится позднее, однако не уточнил, когда именно. Министр иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Канкун, однако заявила, что ее страна не станет признавать решения, которые будут приняты на форуме.

В конце апреля ОАГ собралась провести заседание, чтобы обсудить венесуэльский кризис, однако не заручилась согласием Каракаса. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро отреагировал на этот шаг решением о немедленном выходе страны из состава блока. Тем не менее в соответствии с правилами она сможет покинуть ОАГ не ранее, чем через два года. В начале мая стало известно, что венесуэльский парламент, находящийся под контролем оппозиции, будет препятствовать этому процессу.

Третий месяц подряд в Венесуэле почти каждый день проходят крупные антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как президент принял решение созвать без проведения референдума Конституционную ассамблею. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы его делегатов намечены на 30 июля.

Число пострадавших в ходе акций протеста с начала апреля превысило 1,3 тысячи человек, не менее 70 погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тысячи человек были задержаны, из них около 1,3 тысячи до сих пор остаются под стражей.