Канадский батальон НАТО в Латвии приступил к несению службы

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ОТТАВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Батальон НАТО в Латвии, который возглавляет Канада, полностью сформирован и уже приступил к несению службы. Об этом говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны, поступившем в понедельник в представительство ТАСС.
"Будучи лидером данной боевой группы, Канада будет стремиться обеспечить мир и стабильность в Европе. Мы едины с нашими союзниками по НАТО и народом Латвии", - заявил канадский министр обороны Харджит Сингх Саджан на натовской базе в латвийском Адажи. Он подчеркнул, что развертывание соединения "является выполнением одного из ключевых обязательств Канады, как члена альянса".
В понедельник в Адажи состоялась церемония, которая ознаменовала успешное завершение формирования группировки альянса. Ее посетили также президент Латвии Раймондс Вейонис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составляет свыше 1 тыс. человек. В ее состав входят военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Канада заявила о готовности направить в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, разведывательный взвод, Албания - 18 саперов, Италия - 160 пехотинцев и бронемашины, Польша - танковую роту со 160 военными, а Словения - 50 военнослужащих.