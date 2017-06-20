Reuters: США намерены ужесточить подход к Пакистану в целях борьбы с терроризмом в регионе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ужесточить подход к отношениям с Пакистаном, чтобы заставить его активизировать борьбу с террористами из группировки "Аль-Каида" и движения "Талибан" (обе организации запрещены в РФ). Об этом сообщило 20 июня агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, в Вашингтоне идет подготовка новой стратегии действий США в Южной Азии, в том числе в Пакистане и Афганистане. "Региональная стратегия должна быть представлена [президенту Дональду] Трампу к середине июля", - уточнил один из сотрудников администрации. Его коллеги отметили, что сейчас обсуждается возможность таких действий США в регионе, как "расширение ударов [по террористам] с помощью беспилотных летательных аппаратов, перенаправление или приостановка некоторых видов помощи Пакистану, а также лишение его статуса главного союзника США из числа стран, не входящих в НАТО".

"В действительности мы никогда полностью не излагали нашу стратегию в отношении Пакистана", - заявил один из американских правительственных чиновников, просивший не упоминать его имени в печати. По его словам, в новой стратегии "будет более четко указано, чего мы конкретно хотим от Пакистана".

"Тем не менее, - продолжает Reuters, - некоторые официальные лица США сомневаются в успехе, напоминая, что в предыдущие годы усилия Соединенных Штатов добиться от Пакистана прекращения поддержки [исламистских] группировок боевиков оказались безрезультатными, а укрепление американских связей с его главным противником - Индией - сводит на нет возможность достижения прорыва в отношениях с Исламабадом".