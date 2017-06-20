Экс-генсек НАТО и ряд европейских политиков призывают ЕС ужесточить санкции в отношении РФ

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Группа европейских политических деятелей вслед за Сенатом США выступила за дальнейшее ужесточение Евросоюзом санкций в отношении России. Такое мнение бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-председатель Европарламента Пэт Кокс, бывший премьер Словакии Микулаш Дзуринда, экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес, а также бывший заместитель генсека альянса Александр Вершбоу выразили в письме, размещенном 20 июня на сайте газеты Financial Times.

"Продление срока действия санкций каждые шесть месяцев стало саморазрушительным, лишний раз демонстрирующим разногласия в подходах стран - членов ЕС", - признают авторы послания. Однако в данном случае, по их утверждению, "существует более широкий аспект: если в течение [последних] трех лет санкционная политика ЕС оставалась прежней, то действия России стали более негативными". После ужесточения в последние дни Сенатом США [антироссийских] санкций "ЕС должен сделать то же самое", полагают они.

Авторы письма также призывают сообщество продлевать санкции не каждые шесть месяцев, как сейчас, а сразу на год. "Это станет отчетливым сигналом и совместит европейский и американский режимы санкций", - указывается в письме. Данный шаг, в свою очередь, "поспособствует укреплению трансатлантического единства в ответ на российскую агрессию".

Верхняя палата Конгресса США в четверг подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых антироссийских санкций и законодательном закреплении ряда уже действующих ограничений, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией. Это также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов. Согласно тексту, глава государства также должен будет ввести санкции против тех, кто оказывает "значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" правительству Сирии.