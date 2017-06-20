Экс-генсек НАТО и ряд европейских политиков призывают ЕС ужесточить санкции в отношении РФ

Компонент пластика признали вредным для эндокринной системыСоциальная ответственность 20 июня, 11:39
СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества с землей в администрации МиассаНовости Урала 20 июня, 11:32
Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мячаСпорт 20 июня, 11:28
IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017Спорт 20 июня, 11:22
Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедерацийСпорт 20 июня, 11:19
Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в "Монреале"Спорт 20 июня, 11:15
До 25 тыс. уральских туристов пострадали из-за проблем "ВИМ-Авиа"Общество 20 июня, 11:12
Мосгорсуд не стал отменять порядок голосования по программе реновацииОбщество 20 июня, 11:07
Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМСпорт 20 июня, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Группа европейских политических деятелей вслед за Сенатом США выступила за дальнейшее ужесточение Евросоюзом санкций в отношении России. Такое мнение бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-председатель Европарламента Пэт Кокс, бывший премьер Словакии Микулаш Дзуринда, экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес, а также бывший заместитель генсека альянса Александр Вершбоу выразили в письме, размещенном 20 июня на сайте газеты Financial Times.
"Продление срока действия санкций каждые шесть месяцев стало саморазрушительным, лишний раз демонстрирующим разногласия в подходах стран - членов ЕС", - признают авторы послания. Однако в данном случае, по их утверждению, "существует более широкий аспект: если в течение [последних] трех лет санкционная политика ЕС оставалась прежней, то действия России стали более негативными". После ужесточения в последние дни Сенатом США [антироссийских] санкций "ЕС должен сделать то же самое", полагают они.
Авторы письма также призывают сообщество продлевать санкции не каждые шесть месяцев, как сейчас, а сразу на год. "Это станет отчетливым сигналом и совместит европейский и американский режимы санкций", - указывается в письме. Данный шаг, в свою очередь, "поспособствует укреплению трансатлантического единства в ответ на российскую агрессию".
Верхняя палата Конгресса США в четверг подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых антироссийских санкций и законодательном закреплении ряда уже действующих ограничений, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией. Это также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов. Согласно тексту, глава государства также должен будет ввести санкции против тех, кто оказывает "значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" правительству Сирии.