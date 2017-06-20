Меркель: G20 будет сложно согласовать коммюнике из-за позиции США

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. G20 сталкивается с трудностями при согласовании коммюнике предстоящего в июле саммита. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на экономическом форуме в Берлине.

"Мы будем стремиться к максимально возможному взаимопониманию, хотя это будет непросто из-за подходов США", - сказала она, пояснив, что имеет в виду разногласия по вопросам свободы торговли. "Но мы должны приложить усилия для этого (для установления взаимопонимания - прим. ТАСС)", - добавила глава кабмина Германии.

По словам Меркель, германское правительство заинтересовано в возобновлении переговоров о трансатлантическом торгово-инвестиционном сотрудничестве с США.

"Я буду выступать за то, чтобы этот проект трансатлантического экономического партнерства не был заморожен, чтобы мы шли по этому пути дальше", - сказала она.

При этом глава кабмина напомнила, что на долю США и Германии приходится около 30% мировой торговли.

Тема Brexit

Канцлер ФРГ считает главным риском в переговорах с Лондоном о выходе Великобритании из Евросоюза недостаточный учет интересов содружества.

"Главная опасность заключается в том, что мы недостаточно будем заботиться о собственных интересах, о собственном будущем", - сказала она.

Меркель подчеркнув, что "четыре основные свободы ЕС не должны быть поставлены на кон во время переговоров".