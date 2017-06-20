Меркель: G20 будет сложно согласовать коммюнике из-за позиции США

Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в деньСпорт 20 июня, 13:06
Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-БалкарииБезопасная жизнь 20 июня, 13:03
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростковПолитика 20 июня, 13:00
Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премиюСпорт 20 июня, 12:53
Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспортаВ стране 20 июня, 12:51
Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"Международная панорама 20 июня, 12:44
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализмаПолитика 20 июня, 12:44
Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 20 июня, 12:41
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоевСпорт 20 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. G20 сталкивается с трудностями при согласовании коммюнике предстоящего в июле саммита. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на экономическом форуме в Берлине.
"Мы будем стремиться к максимально возможному взаимопониманию, хотя это будет непросто из-за подходов США", - сказала она, пояснив, что имеет в виду разногласия по вопросам свободы торговли. "Но мы должны приложить усилия для этого (для установления взаимопонимания - прим. ТАСС)", - добавила глава кабмина Германии.
По словам Меркель, германское правительство заинтересовано в возобновлении переговоров о трансатлантическом торгово-инвестиционном сотрудничестве с США.
"Я буду выступать за то, чтобы этот проект трансатлантического экономического партнерства не был заморожен, чтобы мы шли по этому пути дальше", - сказала она.
При этом глава кабмина напомнила, что на долю США и Германии приходится около 30% мировой торговли.
Канцлер ФРГ считает главным риском в переговорах с Лондоном о выходе Великобритании из Евросоюза недостаточный учет интересов содружества.
"Главная опасность заключается в том, что мы недостаточно будем заботиться о собственных интересах, о собственном будущем", - сказала она.
Меркель подчеркнув, что "четыре основные свободы ЕС не должны быть поставлены на кон во время переговоров".