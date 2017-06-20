Страны БРИКС призывают создать широкую международную антитеррористическую коалицию

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка - прим. ТАСС) призывают международное сообщество к созданию подлинно широкой антитеррористической коалиции. Об этом говорится в распространенном сообщении для СМИ по итогам встречи глав МИД государств БРИКС в Пекине. Его текст размещен на сайте российского дипведомства.
"Министры осуждают продолжение терактов, в том числе в ряде стран БРИКС, министры осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, где бы и кем бы он не практиковался", - отмечается в сообщении.
"Они (страны БРИКС) вновь заявляют о своей солидарности и готовности бороться с терроризмом, призывают международное сообщество создать подлинно широкую международную антитеррористическую коалицию и поддерживают центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций в международном сотрудничестве, направленном на борьбу с терроризмом, - подчеркивается в документе. - Напоминают об обязанности всех государств противодействовать финансированию террористических сетей и террористических актов с их территории".
Главы МИД также дали высокую оценку второму совещанию рабочей группы БРИКС по борьбе с терроризмом, прошедшему в Пекине 18 мая 2017 года. Страны БРИКС также "призывают ускорить принятие всеобъемлющей конвенции о международном терроризме на Генеральной Ассамблее ООН", указывается в сообщении.