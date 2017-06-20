Посол Ирана: ракетный удар по террористам в Сирии стал ответом на теракты в Тегеране

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ракетный удар, нанесенный Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая иранских ВС) по позициям террористов в Сирии, следует считать "ответом на террористические акты, совершенные в Тегеране". Об этом заявил во вторник журналистам посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Корпус "стражей исламской революции" обещал дать ответ на эти теракты и сдержал свое обещание, - отметил посол. - Произведенный ракетный удар по позициям террористов продемонстрировал силу и боеспособность Ирана".

По его словам, акцию возмездия следует рассматривать как двоякое послание. "С одной стороны Иран продемонстрировал готовность защищать свою территорию, свои границы всеми имеющимися способами, в том числе с использованием силы, - подчеркнул Санаи. - С другой - это предупреждение тем, кто поддерживает террористов, отказаться от этого и направить свои усилия на установление мира и стабильности в регионе".

Иранский посол подтвердил приверженность Тегерана поиску путей политического урегулирования конфликтов, в том числе сирийского, и в качестве примера привел астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса.