Посол Ирана: страна заинтересована во втором раунде консультаций с Москвой и Баку

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Иран выразил заинтересованность в проведении второго раунда трехсторонних консультаций на высшем уровне с Россией и Азербайджаном до конца текущего года. Об этом заявил во вторник журналистам посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Иранская сторона очень заинтересована в том, чтобы провести в этом году в Тегеране второй раунд встречи трех лидеров Ирана, Азербайджана и РФ, - отметил посол. - Это очень важно, так как у нас общие проекты".