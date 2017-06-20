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Посол Ирана: страна заинтересована во втором раунде консультаций с Москвой и Баку

Международная панорама
20 июня, 13:39 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Мехди Санаи подчеркнул важность проведения встречи, так как у Ирана, Азербайджана и РФ есть общие проекты

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Иран выразил заинтересованность в проведении второго раунда трехсторонних консультаций на высшем уровне с Россией и Азербайджаном до конца текущего года. Об этом заявил во вторник журналистам посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Иранская сторона очень заинтересована в том, чтобы провести в этом году в Тегеране второй раунд встречи трех лидеров Ирана, Азербайджана и РФ, - отметил посол. - Это очень важно, так как у нас общие проекты".

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