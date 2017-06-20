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Боевики ИГ обстреляли сирийский город Дейр-эз-Зор, есть погибшие

Международная панорама
20 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сообщается, что атаке подвергся квартал Эль-Кусур, погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще восемь получили ранения при ракетном обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) жилого квартала в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, атаке подвергся квартал Эль-Кусур.

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

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