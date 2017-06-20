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Саудовская Аравия и Ирак создали координационный совет по развитию отношений

Международная панорама
20 июня, 14:31 UTC+3 КАИР КАИР 20, июня. /ТАСС

Совет был создан после визита в королевство премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади

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КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Ирак договорились о создании координационного совета для повышения уровня отношений между государствами.

Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном во вторник Саудовским агентством печати по итогам визита в королевство премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади.

"Стороны стремятся принять все возможные меры для углубления двусторонних связей и договорились о создании координационного совета с целью повышения уровня отношений до стратегических", - отмечается в совместном саудовско-иракском документе. В коммюнике также говорится о готовности двух стран "открыть новые горизонты сотрудничества во многих областях, включая политику, экономику, сферу безопасности, торговли и инвестиций, туризм и культурные связи".

Эр-Рияд и Багдад выразили намерение "продолжать усилия по борьбе с террористическим группировками, в особенности с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), деятельность которой направлена на подрыв безопасности в обоих государствах". Также в документе указано на необходимость противодействия террору во всех его проявлениях и искоренения источников его финансирования.

Премьер-министр Ирака в понедельник встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в городе Джидда. Во вторник глава иракского правительства совершит визит в Иран.

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