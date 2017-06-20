Саудовская Аравия и Ирак создали координационный совет по развитию отношений

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной КазаниСпорт 20 июня, 14:23
Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной РоссииСпорт 20 июня, 14:19
Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии FourfourtwoСпорт 20 июня, 14:17
Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 годуАрмия и ОПК 20 июня, 14:16
Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в РоссииСпорт 20 июня, 14:15
Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июляСпорт 20 июня, 14:13
Летний семестр: ступень к степениОбразование в России и за рубежом 20 июня, 14:11
Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьямиПолитика 20 июня, 14:05
Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млнСпорт 20 июня, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Ирак договорились о создании координационного совета для повышения уровня отношений между государствами.
Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном во вторник Саудовским агентством печати по итогам визита в королевство премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади.
"Стороны стремятся принять все возможные меры для углубления двусторонних связей и договорились о создании координационного совета с целью повышения уровня отношений до стратегических", - отмечается в совместном саудовско-иракском документе. В коммюнике также говорится о готовности двух стран "открыть новые горизонты сотрудничества во многих областях, включая политику, экономику, сферу безопасности, торговли и инвестиций, туризм и культурные связи".
Эр-Рияд и Багдад выразили намерение "продолжать усилия по борьбе с террористическим группировками, в особенности с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ), деятельность которой направлена на подрыв безопасности в обоих государствах". Также в документе указано на необходимость противодействия террору во всех его проявлениях и искоренения источников его финансирования.
Премьер-министр Ирака в понедельник встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в городе Джидда. Во вторник глава иракского правительства совершит визит в Иран.