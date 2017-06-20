Президент Южной Кореи: самым большим успехом Трампа станет решение корейского кризиса

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что самым большим дипломатическим достижением для президента США Дональда Трампа будет разрешение кризиса на Корейском полуострове. Такое мнение южнокорейский лидер выразил 20 июня в интервью телекомпании CBS.

"Я убежден, что это будет самым большим дипломатическим достижением для президента Трампа", - сказал он. На это ведущая с удивлением спросила, действительно ли президент Южной Кореи так считает. "Да, потому что президент Трамп говорил о том, что Северная Корея являлась самым приоритетным вопросом. К тому же, это именно то, чего все предыдущие администрации не смогли сделать", - пояснил Мун Чжэ Ин.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. Проект предлагает включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".