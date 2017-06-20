Reuters: ФБР проверяет связи бывшего бизнес-партнера Флинна с Турцией

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США, расследующее лоббистскую деятельность бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, изучает деятельность бывшего бизнес-партнера Флинна Бижана Киана, связанного с властями Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

Агенты ФБР также изучают вопрос о законности выплат, которые Флинн и принадлежавшая ему консультационная компания Flynn Intel Group получали от иностранных клиентов, сообщает агентство. Речь идет о выплатах фирме Флинна от трех российских компаний, а также от зарегистрированной в Нидерландах фирмы Inovo, принадлежащей турецкому бизнесмену Экиму Алптекину. По данным источников агентства, Киан сыграл ключевую роль в заключении контракта между Flynn Intel Group и Inovo, а также в их сотрудничестве.

Как ранее заявил Рейтер Алптекин, его компания заключила договор с Flynn Intel Group с целью расследования деятельности исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на территории США. По мнению бизнесмена, действия проповедника, сторонников которого власти Турции обвиняют в попытке организации государственного переворота 15 июля 2016 года, подрывали отношения между Турцией и США.

В сентябре 2016 года Флинн и Киан встречались в Нью-Йорке с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики страны Бератом Албайраком, который является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В октябре Киан пытался убедить сотрудников аппарата комитета по национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США провести слушания по делу Гюлена в Конгрессе США.

На тот момент, по данным Reuters, Flynn Intel Group сообщила Конгрессу США, что она работает по контракту с компанией Inovo, принадлежащей Алптекину, однако не сообщила о связях этого бизнесмена с властями Турции. Следователи изучают вопрос о том, не проводила ли компания Флинна лоббистскую деятельность в интересах Турции, официально не поставив об этом в известность власти США, как того требует закон. Позднее, в марте 2017 года, Flynn Intel Group предоставила минюсту США более подробное описание сделки с Inovo, в котором сообщила, что действия Флинна и Киана могут быть квалифицированы как действия в пользу Турецкой республики.

ФБР США ведет разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках России повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно собственные расследования инициировали спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, которые ранее запросили у Флинна документацию о его контактах и деловых предприятиях. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для проведения разбирательства.