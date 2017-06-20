Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: демократы США препятствуют выступлению экс-советника Трампа на слушаниях по РФ

Международная панорама
20 июня, 20:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

При этом источник The Washington Free Beacon отметил, что многие демократы охарактеризовали Картера Пейджа как "вероятного серого кардинала" президента США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США препятствуют выступлению одного из бывших советников по предвыборному штабу Дональда Трампа Картера Пейджа на закрытых слушаниях спецкомитета по разведке, посвященных расследованию утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Об этом сообщило во вторник сетевое издание The Washington Free Beacon со ссылкой на свои источники в законодательном органе.

Читайте также новости по теме:
Разногласия РФ и США в киберпространстве
© AP Photo/Andrew Harnik

Песков назвал "уткой" сообщения об экстренном контакте Путина и Обамы из-за хакеров

WP: российские хакеры научились обесточивать города США

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

По их сведениям, выступление Пейджа уже было запланировано, однако демократы заблокировали его, объяснив это необходимостью дополнительного времени для подготовки к такого рода слушаниям. Источник издания в Конгрессе рассказал, что несмотря на такое решение, многие демократы называли Пейджа "вероятным серым кардиналом" Трампа и "были заинтересованы услышать его выступление".

При этом в комитет хотят пригласить и уволенного президентом директора ФБР Джеймса Коми и главу Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса. Экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник по предвыборному штабу Роджер Стоун выразили желание выступить на открытых слушаниях. В отличие от Пейджа их выступления пока не были включены в расписание комитета.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
Трамп отметил прогресс в отношениях США и Украины
3
Российские Су-27 перехватили над Балтикой два американских самолета-разведчика
4
Порошенко не видит необходимости привлекать США к минскому формату
5
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
6
Киев попытается взыскать штраф с "Газпрома" за счет его зарубежных активов
7
Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник
Темы дня
Загрузка...
Реклама