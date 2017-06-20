СМИ: демократы США препятствуют выступлению экс-советника Трампа на слушаниях по РФ

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США препятствуют выступлению одного из бывших советников по предвыборному штабу Дональда Трампа Картера Пейджа на закрытых слушаниях спецкомитета по разведке, посвященных расследованию утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Об этом сообщило во вторник сетевое издание The Washington Free Beacon со ссылкой на свои источники в законодательном органе.

По их сведениям, выступление Пейджа уже было запланировано, однако демократы заблокировали его, объяснив это необходимостью дополнительного времени для подготовки к такого рода слушаниям. Источник издания в Конгрессе рассказал, что несмотря на такое решение, многие демократы называли Пейджа "вероятным серым кардиналом" Трампа и "были заинтересованы услышать его выступление".

При этом в комитет хотят пригласить и уволенного президентом директора ФБР Джеймса Коми и главу Киберкомандования ВС США адмирала Майкла Роджерса. Экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник по предвыборному штабу Роджер Стоун выразили желание выступить на открытых слушаниях. В отличие от Пейджа их выступления пока не были включены в расписание комитета.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.