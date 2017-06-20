Порошенко не видит необходимости привлекать США к минскому формату

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко не видит необходимости и причин для изменения минского формата (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе, выступив фактически против вовлечения США в переговоры на этой площадке.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Я не вижу в этом (изменении минского формата) никакой необходимости. США являются нашим партнером, мы заинтересованы в привлечении США к эффективному процессу. США является страной-гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительную настроенность США в поддержке нашего государства", - указал украинский президент.

По словам Порошенко, он сошелся с главой американского государства во мнении, что минским соглашениям альтернативы нет.

"Было объявлено о том, что США остаются приверженными минским соглашениям. Уверен в том, что мы должны требовать от России полной имплементации минских соглашений", - сказал украинский президент, отметив, что имплементация касается прекращения огня, отведения артиллерии, танков, системы залпового огня, обеспечения полного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к территориям вплоть до границы. "И мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны", - рассказал Порошенко.

Планы по реинтеграции Донбасса

Порошенко также отметил, что планы Киева по реинтеграции Донбасса еще обсуждаются и будут представлены иностранным партнерам. "Мы разрабатываем законопроект, я хотел бы подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, все точки зрения должны быть учтены", - сказал Порошенко. На вопрос, будут ли с этими планами ознакомлены иностранные партнеры, он ответил: "Безусловно будут представлены нашим иностранным партнерам".

14 июня Порошенко сообщил, что дал поручение разработать законопроект по реинтеграции Донбасса. По его словам, это целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции региона и для определения его правового режима. При этом президент подчеркнул, что "законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях".

США помогут в освобождении украинских пленных

В ходе переговоров в Белом доме президент Украины передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от родственников украинских пленных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В ответ на это, по словам Порошенко, он получил заверение в содействии США для их освобождения.

Украинский лидер назвал встречу с Трампом полноценной и детальной. "Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ на Украине", - отметил президент.

Кроме того, по словам Порошенко, американский лидер сказал, что в развитии отношений между странами "был достигнут большой прогресс".

Альтернативные виды топлива для Украины

По информации пресс-службы украинского президента, Порошенко в Вашингтоне встретился с министром энергетики США Риком Пэрри. "В ходе встречи Порошенко и Пэрри обсудили возможность поставки альтернативных видов топлива на Украину, в частности сжиженного газа из США, а также реализацию совместных проектов в сфере атомной энергетики", - отметила пресс-служба.

Кроме того, президент поблагодарил США за помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и подчеркнул заинтересованность в привлечении в страну современных американских технологий в сфере энергетики. Также был поднят вопрос укрепления европейской энергетической безопасности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.