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Напавший на парижских жандармов террорист перед атакой присягнул на верность ИГ

Международная панорама
20 июня, 20:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, июня. /ТАСС

Следователи нашли написанное нападавшим завещание

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© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Злоумышленник, совершивший в понедельник нападение на жандармов на Елисейских полях, перед атакой оставил письменное завещание, в котором присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом сообщил во вторник телеканал BFM TV.

По его информации, прежде чем отправиться совершать задуманное, преступник составил завещание, которое адресовал своему родственнику. В нем он якобы заявил о том, что присягает на верность главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Это послание следователи обнаружили во время обыска в квартире террориста, информирует телеканал.

Кроме того, злоумышленник признался, что долгое время "вел двойную игру", упражняясь в стрельбе в одном из стрелковых клубов, и использовал это прикрытие для того, чтобы собрать арсенал. Его он в дальнейшем планировал использовать во время совершения теракта.

19 июня 32-летний француз Адам Б. намеренно врезался на Елисейских полях на своей машине в автобус с полицейскими. Предварительно он поджег салон автомобиля, в котором находились боеприпасы к стрелковому оружию и два баллона с бытовым газом. Взрыва не произошло, однако сам нападавший скончался от ожогов и удушья. В машине был найден автомат Калашникова и два пистолета.

По имеющимся данным, террорист числился в базе данных французских спецслужб как потенциально опасный исламист. В то же время местной префектурой ему было выдано разрешение на приобретение и перевозку спортивного оружия. Он занимался в секции спортивной стрельбы.

Полиция в понедельник вечером провела обыски в доме в городе Плесе-Пате (департамент Эсон, к югу от Парижа) где ранее проживал нападавший и где живут его родственники. Были задержаны, в частности, его супруга и его отец. 

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