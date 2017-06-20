Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. США намерены продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока она "не покинет восток Украины". Об этом сообщил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

"Пока они не покинут восток Украины, мы продолжим [вводить] санкции против РФ", - сказал он.

Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе "двоих российских госслужащих" и двоих их помощников. Среди россиян в списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое сотрудников последнего - Александр Воробев (видимо, Воробьев - прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. В этом же разделе находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина.