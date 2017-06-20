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Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"

Международная панорама
20 июня, 21:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Ранее минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе "двоих российских госслужащих" и двоих их помощников

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Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. США намерены продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока она "не покинет восток Украины". Об этом сообщил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

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"Пока они не покинут восток Украины, мы продолжим [вводить] санкции против РФ", - сказал он.

Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе "двоих российских госслужащих" и двоих их помощников. Среди россиян в списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое сотрудников последнего - Александр Воробев (видимо, Воробьев - прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. В этом же разделе находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина.

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