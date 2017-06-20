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Белый дом пока не сообщает, подпишет ли Трамп законопроект, включающий санкции против РФ

Международная панорама
20 июня, 21:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер "призвал подождать и посмотреть, что произойдет дальше" в Палате представителей Конгресса, прежде чем оценивать законопроект

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Белый дом придерживается мнения, что прежде чем принимать решение по поводу подписания законопроекта, включающего в себя новые санкции в отношении России, необходимо дождаться решения Палаты представителей Конгресса США по поводу документа. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы должны подождать и посмотреть, что произойдет дальше в Палате (представителей Конгресса США), прежде чем оценить его (законопроект)", - сказал Спайсер, отвечая на вопрос журналиста, намерен ли Трамп одобрить законопроект, который, в частности, подразумевает ужесточение санкций против России.

15 июня Сенат Конгресса США одобрил новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима односторонних санкций в отношении России. Документ теперь должна принять Палата представителей, после чего он отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
Темы
Санкции в отношении России
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