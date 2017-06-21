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Концепция реинтеграции Донбасса допускает введение военного положения в регионе

Международная панорама
21 июня, 0:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

Согласно украинскому законодательству, указ о введении военного положения издает президент

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КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Концепция законопроекта о реинтеграции Донбасса предполагает предоставление президенту Украины права на введение военного положения в Донецкой и Луганской областях. Это следует из копии текста концепции, которую  опубликовало издание "Громадске".

"Президент Украины в период действия этого закона может принимать в установленном порядке решение о введении правового режима военного положения, а также решение о применении Вооруженных сил Украины (ВСУ), других предусмотренных законами Украины воинских формирований в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

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Согласно украинскому законодательству, указ о введении военного положения издает президент. При этом такое предложение ему должен подать на рассмотрение Совет национальной безопасности и обороны. Указ также должен утвердить парламент страны.

Однако, по информации "Громадске", в документ под названием "Концепция проекта Закона Украины "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" еще могут быть внесены поправки и изменения.

Новый формат силовой операции

Авторы концепции придерживаются мнения, что наступило время создать "новые правовые рамки" для разрешения конфликта в Донбассе.

"Ни по масштабам, ни по характеру, ни по времени проведения на сегодняшний момент антитеррористическая операция не отвечает задачам освобождения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей (как в Киеве называют территорию республик Донбасса - прим. ТАСС)", - следует из документа.

Концепция законопроекта предусматривает создание специального органа, подчиняющегося президенту Украины, а в вопросах обороны - начальнику Генерального штаба, который будет руководить деятельностью военно-гражданских или военных администраций в случае их образования в Донбассе.

"Полномочия, функции, задачи и порядок деятельности Оперативного штаба, а также срок начала его работы определяются положением, утверждаемым президентом Украины", - отмечают авторы концепции.

Решение о назначении и увольнении начальника Оперативного штаба принимает президент.

Донбасс признают оккупированным

В документе также обозначен новый правовой статус неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. "На отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют полномочия, распространяется правовой режим временно оккупированной территории Украины", - следует из текста концепции.

Документ предполагает приоритетность политико- дипломатических путей при разрешении конфликта, а также первоочередность выполнения положений о безопасности, определенных Минскими соглашениями.

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