Концепция реинтеграции Донбасса допускает введение военного положения в регионе

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КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Концепция законопроекта о реинтеграции Донбасса предполагает предоставление президенту Украины права на введение военного положения в Донецкой и Луганской областях. Это следует из копии текста концепции, которую опубликовало издание "Громадске".
"Президент Украины в период действия этого закона может принимать в установленном порядке решение о введении правового режима военного положения, а также решение о применении Вооруженных сил Украины (ВСУ), других предусмотренных законами Украины воинских формирований в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.
Согласно украинскому законодательству, указ о введении военного положения издает президент. При этом такое предложение ему должен подать на рассмотрение Совет национальной безопасности и обороны. Указ также должен утвердить парламент страны.
Однако, по информации "Громадске", в документ под названием "Концепция проекта Закона Украины "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" еще могут быть внесены поправки и изменения.
Авторы концепции придерживаются мнения, что наступило время создать "новые правовые рамки" для разрешения конфликта в Донбассе.
"Ни по масштабам, ни по характеру, ни по времени проведения на сегодняшний момент антитеррористическая операция не отвечает задачам освобождения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей (как в Киеве называют территорию республик Донбасса - прим. ТАСС)", - следует из документа.
Концепция законопроекта предусматривает создание специального органа, подчиняющегося президенту Украины, а в вопросах обороны - начальнику Генерального штаба, который будет руководить деятельностью военно-гражданских или военных администраций в случае их образования в Донбассе.
"Полномочия, функции, задачи и порядок деятельности Оперативного штаба, а также срок начала его работы определяются положением, утверждаемым президентом Украины", - отмечают авторы концепции.
Решение о назначении и увольнении начальника Оперативного штаба принимает президент.
В документе также обозначен новый правовой статус неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. "На отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют полномочия, распространяется правовой режим временно оккупированной территории Украины", - следует из текста концепции.
Документ предполагает приоритетность политико- дипломатических путей при разрешении конфликта, а также первоочередность выполнения положений о безопасности, определенных Минскими соглашениями.