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Представитель ЛНР: Киев будет затягивать обсуждение основных вопросов минских встреч

Международная панорама
21 июня, 10:07 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, июня. /ТАСС

По словам Родиона Мирошника, украинская сторона стремится сделать этот процесс "бессрочным и безрезультативным"

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МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Украинская сторона в ходе запланированных на среду переговоров участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее подгрупп будет целенаправленно затягивать обсуждение основных вопросов повестки. Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Вероятнее всего, представители Киева будут откровенно затягивать переговоры, стремясь этот процесс сделать бессрочным и безрезультативным", - считает он.

"От заседания как рабочих групп, так и контактной группы, вряд ли стоит ждать существенных прорывов. "Ценные указания" полученные (президентом Украины Петром) Порошенко в Вашингтоне (в ходе состоявшихся накануне переговоров с представителями руководства США - прим. ТАСС) до украинских переговорщиков в Минске еще не доведены, а проект закона "о деоккупации" не написан, и представлять в Минске нечего. Тем более, что даже сама концепция этого законопроекта противоречит сути минских договоренностей", - сказал Мирошник.

Ранее депутаты Верховной рады заявляли о намерении в ближайшее время рассмотреть разрабатываемый по поручению президента Порошенко законопроект "о реинтеграции Донбасса", целью которого является "деоккупация" территорий провозглашенных Луганской и Донецкой (ДНР) народных республик.

По заявлениям депутатов Рады, законопроект, в том числе, предусматривает возможность введения в зоне силовой операции в Донбассе режима военного положения и передачу контроля за действиями силовиков специальному штабу, который возглавит президент Украины. Позже выяснилось, что текста законопроекта пока не существует, а украинские парламентарии пока обсуждают лишь тезисы документа.

Представитель ЛНР пояснил, что "так как (президент США Дональд) Трамп и Порошенко снова сошлись в "безоговорочной приверженности минским договоренностям", то представители Киева не могут хлопнуть дверью и выйти из процесса, но и договариваться о чем-либо желания у них нет, так же, как и нет полномочий для этого".

Мирошник сообщил, что основная повестка встреч в Минске участников подгрупп контактной группы, которые начнутся в среду с 10:00, "не будет иметь принципиальных отличий, за исключением обсуждения эксцессов на линии соприкосновения, произошедших за последнее время ".

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