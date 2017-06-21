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Темер на встрече с Матвиенко подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества

Международная панорама
21 июня, 12:07 дата обновления: 21 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Президент Бразилии отметил, что в ходе визита в Россию хотел бы "внести посильный вклад в укрепление дружеских связей и отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Межпарламентское сотрудничество играет важную роль в развитии отношений между Россией и Бразилией, его следует расширить путем включения экономических вопросов. Об этом заявил в среду президент Бразилии Мишел Темер на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Межпарламентское сотрудничество играет важную роль в укреплении отношений между нашими странами, поэтому я всегда придаю большое значение парламентской дипломатии, - сказал он. - Важную роль поэтому будет играть группа по межпарламентскому взаимодействию, в рамках которой надо углублять и расширять сотрудничество и включать в ее деятельность вопросы экономических взаимоотношений".

Темер добавил, что в ходе визита в Россию хотел бы "внести посильный вклад в укрепление дружеских связей и отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами".

Матвиенко в свою очередь заявила, что Россия выступает за развитие сотрудничества на межпарламентском уровне и заинтересована в развитии двухсторонних контактов на международных межпарламентских площадках.

"Мы заинтересованы в активизации наших контактов на всех международных межпарламентских площадках, включая БРИКС, Межпарламентский союз (МПС), форум глав парламентов G20, Латиноамериканский парламент", - сказала она. Сенатор также подчеркнула, что есть все условия для активизации контактов между российскими и бразильскими сенаторами. "Для этого есть все условия и взаимный интерес", - полагает Матвиенко.

Спикер Совфеда выразила надежду, что Бразилия пришлет представительную делегацию на 137-ю ассамблею МПС, которая пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. "Надеемся на представительное участие бразильской делегации в этом форуме, в рамках которого запланирован Третий парламентский форум стран БРИКС", - добавила Матвиенко.

Темер прибыл в Россию 20 июня. В тот же день он встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В программе бразильского лидера - встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым и российскими инвесторами.

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Визит президента Бразилии в Россию
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