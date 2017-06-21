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МИД ФРГ: закон о реинтеграции Донбасса должен соответствовать "Минску"

Международная панорама
21 июня, 14:32 дата обновления: 21 июня, 14:43 UTC+3

Отмечается, что германское внешнеполитическое ведомство пока "ничего не знает о его содержании"

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БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Законодательство о реинтеграции Донбасса, выработанное киевскими властями, не должно противоречить положениям минских договоренностей. Об этом заявил в среду в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

При этом он отметил, что пока германское внешнеполитическое ведомство "ничего не знает о его содержании".

"У нас есть договоренность, которая выработана, и мы считаем разумным делать все, что Киевом и Москвой согласовано, как путь к преодолению конфликта", - напомнил Шефер.

"Если с точки зрения украинского президента нужен такой закон, хорошо. Главное, чтобы он соответствовал положениям минских договоренностей", - подчеркнул представитель МИД ФРГ.

"Мы, как германо-французские посредники, все делаем для мирного урегулирования конфликта", - добавил он.

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