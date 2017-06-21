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Трамп призвал демократов объединиться с республиканцами в ряде вопросов законотворчества

Международная панорама
21 июня, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В частности, речь идет о здравоохранении, сокращении налогов, безопасности

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия была бы намного эффективнее если бы объединилась с республиканцами в вопросах здравоохранения, налогов и безопасности. Об этом он написал в среду в своем Twitter.

"Демократы могли бы сделать намного больше как партия, если бы договорились с республиканцами по здравоохранению, сокращению налогов, безопасности. Помехи не работают!", - говорится в сообщении.

На данный момент на рассмотрении верхней палаты находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился.

Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.

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