Трамп призвал демократов объединиться с республиканцами в ряде вопросов законотворчества

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия была бы намного эффективнее если бы объединилась с республиканцами в вопросах здравоохранения, налогов и безопасности. Об этом он написал в среду в своем Twitter.
"Демократы могли бы сделать намного больше как партия, если бы договорились с республиканцами по здравоохранению, сокращению налогов, безопасности. Помехи не работают!", - говорится в сообщении.
Democrats would do much better as a party if they got together with Republicans on Healthcare,Tax Cuts,Security. Obstruction doesn't work!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2017 г.
На данный момент на рассмотрении верхней палаты находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился.
Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.