Пушилин: законопроект о реинтеграции Донбасса несет угрозу всему региону

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Глава делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин считает, что украинская сторона, разрабатывая законопроект о реинтеграции Донбасса, пытается начать полномасштабные военные действия в регионе.

"Закон о реинтеграции Донбасса, разрабатываемый Украиной без ведома участников контактной группы, несет угрозу миру в регионе", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Пушилин подчеркивает, что изменение статуса операции в Донбассе с так называемой АТО (антитеррористическая операция в Донбассе - прим. ТАСС) на военную, передача координации действий от Службы безопасности Украины (СБУ) созданному оперативному штабу, в чье подчинение войдут все военно-гражданские или военные администрации, отмена проведения выборов - это лишь малая часть предусмотренных законопроектом методов реинтеграции.

"Для нас очевидно, что под высокими гуманитарными целями скрываются намерения наших оппонентов организовать открытые и полномасштабные военные действия, - отмечает он в этой связи. - Мы выступаем против любых документов, разрабатываемых за спиной контактной группы и без учета мнения республик, против искажения минских договоренностей или попыток их подмены. Это мы намерены сегодня донести до украинской стороны на заседании контактной группы в Минске".