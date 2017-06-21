Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пушилин: законопроект о реинтеграции Донбасса несет угрозу всему региону

Международная панорама
21 июня, 14:53 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 21, июня. /ТАСС

Глава делегации ДНР на переговорах в Минске отметил, что "под высокими гуманитарными целями" скрываются намерения Киева организовать открытые и полномасштабные военные действия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Глава делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин считает, что украинская сторона, разрабатывая законопроект о реинтеграции Донбасса, пытается начать полномасштабные военные действия в регионе.

"Закон о реинтеграции Донбасса, разрабатываемый Украиной без ведома участников контактной группы, несет угрозу миру в регионе", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Пушилин подчеркивает, что изменение статуса операции в Донбассе с так называемой АТО (антитеррористическая операция в Донбассе - прим. ТАСС) на военную, передача координации действий от Службы безопасности Украины (СБУ) созданному оперативному штабу, в чье подчинение войдут все военно-гражданские или военные администрации, отмена проведения выборов - это лишь малая часть предусмотренных законопроектом методов реинтеграции.

"Для нас очевидно, что под высокими гуманитарными целями скрываются намерения наших оппонентов организовать открытые и полномасштабные военные действия, - отмечает он в этой связи. - Мы выступаем против любых документов, разрабатываемых за спиной контактной группы и без учета мнения республик, против искажения минских договоренностей или попыток их подмены. Это мы намерены сегодня донести до украинской стороны на заседании контактной группы в Минске".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
6
Кремль пока не ознакомился с посланием эмира Катара Путину
7
Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама