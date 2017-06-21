Дипломат КНДР назвал условия моратория на ракетные и ядерные испытания

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. КНДР может ввести мораторий на проведение испытаний ядерных боезарядов и баллистических ракет, если США выполнят условия Пхеньяна, среди которых - прекращение регулярных американо-южнокорейских военных учений.
Об этом заявил в среду посол КНДР в Индии Ке Чхон Ён в интервью индийскому телеканалу WION.
"При определенных условиях мы готовы обсудить вопрос о моратории на наши ядерные и ракетные испытания, - заявил посол КНДР в Индии. - Например, если американская сторона полностью прекратит крупные военные учения, временно или на постоянной основе, тогда мы также временно прекратим. Давайте обсудим, как мирно разрешить корейский вопрос".
В начале мая президент США Дональд Трамп в интервью службе новостей Bloomberg заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если посчитает это целесообразным. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон через пару дней после этого предупредил, что Вашингтон будет готов вести переговоры с Пхеньяном лишь тогда, когда для этого возникнут подходящие, по мнению американской стороны, условия. В чем именно, с точки зрения новой администрации США, заключаются такие условия, он не пояснил.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает необходимым возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблематике Корейского полуострова и надеется убедить в этом США и Японию, однако Пхеньян тоже должен сделать шаги навстречу. Об этом заявил в конце мая в интервью ТАСС спецпосланник южнокорейского президента Сон Ён Гиль.
По словам спецпосланника, для перезапуска этого процесса у Сеула есть два предварительных условия. "Во-первых, мы должны увидеть со стороны Северной Кореи какое-то изменение их позиции и их действий, - отметил он. - Во-вторых, мы должны убедить наших американских и японских коллег в необходимости возобновления переговоров".