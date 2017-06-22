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ФБР: вооруженное нападение в аэропорту Мичигана будет расследоваться как теракт

Международная панорама
22 июня, 1:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Полиция штата ранее заявила, что в предварительном порядке считает происшедшее единичным случаем, не связанным с терроризмом

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. ФБР США расследует вооруженное нападение в среду мужчины на стража порядка в аэропорту американского города Флинт (штат Мичиган), исходя из предположения, что это был теракт. Об этом заявил начальник отделения Федерального бюро расследований в Мичигане Дэвид Гелиос.

"ФБР будет расследовать это нападение с ножом как теракт", - отметил он. Агент Бюро перечислил пункты обвинения, предъявленного злоумышленнику. "Если говорить коротко, то он обвиняется в акте насилия в международном аэропорту", - пояснил Гелиос.

Представитель ФБР информировал, что нападавший является 50-летним гражданином Канады и "въехал в США на законных основаниях 16 июня". Органы правопорядка установили, что канадец в среду прибыл в аэропорт, некоторое время без видимой цели бродил по терминалу, затем перекусил, зашел в уборную и появился оттуда "с багажом, которого у него раньше не было".

Агент Бюро подтвердил, что непосредственно перед нападением канадец кричал "Аллах Акбар" ("Аллах велик").

Полиция штата ранее заявила, что в предварительном порядке считает происшедшее единичным случаем, не связанным с терроризмом.

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