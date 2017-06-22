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Международная коалиция возложила на ИГ ответственность за уничтожение мечети Мосула

Международная панорама
22 июня, 1:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Боевики заминировали и подорвали комплекс после того, как антитеррористические подразделения армии Ирака подошли на расстояние 50 метров к мечети

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Вина за уничтожение исторической соборной мечети "Ан-Нури" в Мосуле лежит на террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а не на иракских силах безопасности или коалиции во главе с США. С таким заверением выступил генерал-майор сухопутных войск США Джозеф Мартин. Он командует сухопутными войсками группы стран под предводительством США, ведущих операцию Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии против сети ИГ, которая запрещена в России.

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"В связи с приближением наших партеров в лице иракских сил безопасности к мечети "Ан-Нури" ИГИЛ уничтожила одну из величайших ценностей Мосула и Ирака", - процитировал штаб операции "Непоколебимая решимость" слова Мартина в письменном заявлении, переданном в среду в представительство ТАСС в Вашингтоне. ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") - это прежнее название группировки ИГ.

Мартин расценил нынешние действия этой экстремистской сети как "преступление, совершенное против народа Мосула и всего Ирака", пример того, почему ИГ "должна быть уничтожена". "Ответственность за это разрушение лежит непосредственно на ИГИЛ", - сказал американский военачальник. Он также признал, что битва за Мосул еще не завершена.

В свою очередь официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник ВВС США Джон Дорриан заявил информационному агентству Рейтер, что боевая авиация коалиции не наносила удары в том районе, где находилась мечеть "Ан-Нури". "Мы в том районе удары не наносили", - утверждал Дорриан.

Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил в мечети "Ан-Нури" о создании "халифата" на занятых группировкой районах Ирака и Сирии. Фотографии, опубликованные командованием Вооруженных сил Ирака, показывают, что это культовое сооружение начала XII века полностью уничтожено. Вместе с ним боевики взорвали и знаменитый "Горбатый" минарет IX века.

По поступающей информации, боевики заминировали и подорвали комплекс после того, как антитеррористические подразделения армии Ирака подошли на расстояние 50 метров к мечети "Ан-Нури". Командующий операцией по выдворению ИГ из Мосула генерал Абдель Амир Йаралла назвал произошедшее "очередным историческим преступлением".

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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