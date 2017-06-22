Кушнер и Аббас обсудили перезапуск урегулирования на Ближнем Востоке

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Старший советник и зять главы администрации США Джаред Кушнер и президент Государства Палестина Махмуд Аббас рассмотрели на состоявшейся в среду встрече перспективы возобновления переговоров о мире на Ближнем Востоке. Об этом сообщила позднее в тот же день по итогам состоявшихся в Рамалле переговоров пресс-служба Белого дома.
Как она уточнила, во встрече наряду с Кушнером со стороны США приняли участие спецпредставитель администрации Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт и генеральный консул в Иерусалиме Дональд Блоум. Аббас участвовал в консультациях вместе со своими "высокопоставленными советниками", имена которых не приводятся. "У сторон состоялась продуктивная встреча, они вновь подтвердили приверженность продвижению к цели президента Трампа, заключающейся в обеспечении подлинного и прочного мира между израильтянами и палестинцами, укрепляющего стабильность в регионе", - подчеркнул Белый дом.
Согласно изложенной им информации, американские эмиссары "обсудили с президентом Аббасом приоритеты палестинцев и потенциальные следующие шаги, признав необходимость обеспечения благоприятных экономических возможностей для палестинцев и крупных инвестиций в палестинскую экономику".
При этом и американцы, и палестинцы предупредили, что "достижение мира потребует времени". Кроме того, они высказались за то, чтобы заинтересованные стороны прилагали все усилия к тому, чтобы "создать условия, способствующие миротворчеству".
Переговоры в среду у Кушнера и Гринблатта прошли также в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его окружением. По свидетельству Белого дома, теперь Кушнер и Гринблатт вернутся в Вашингтон и доложат о результатах контактов с израильтянами и палестинцами Трампу, его помощнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру и госсекретарю США Рексу Тиллерсону, чтобы "продолжить разговор о следующих шагах" ради возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.
Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после 9 месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.