Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кушнер и Аббас обсудили перезапуск урегулирования на Ближнем Востоке

Международная панорама
22 июня, 3:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Наряду с Кушнером со стороны США приняли участие спецпредставитель администрации Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт и генконсул в Иерусалиме Дональд Блоум

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Старший советник и зять главы администрации США Джаред Кушнер и президент Государства Палестина Махмуд Аббас рассмотрели на состоявшейся в среду встрече перспективы возобновления переговоров о мире на Ближнем Востоке. Об этом сообщила позднее в тот же день по итогам состоявшихся в Рамалле переговоров пресс-служба Белого дома.

Как она уточнила, во встрече наряду с Кушнером со стороны США приняли участие спецпредставитель администрации Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт и генеральный консул в Иерусалиме Дональд Блоум. Аббас участвовал в консультациях вместе со своими "высокопоставленными советниками", имена которых не приводятся. "У сторон состоялась продуктивная встреча, они вновь подтвердили приверженность продвижению к цели президента Трампа, заключающейся в обеспечении подлинного и прочного мира между израильтянами и палестинцами, укрепляющего стабильность в регионе", - подчеркнул Белый дом.

Согласно изложенной им информации, американские эмиссары "обсудили с президентом Аббасом приоритеты палестинцев и потенциальные следующие шаги, признав необходимость обеспечения благоприятных экономических возможностей для палестинцев и крупных инвестиций в палестинскую экономику".

При этом и американцы, и палестинцы предупредили, что "достижение мира потребует времени". Кроме того, они высказались за то, чтобы заинтересованные стороны прилагали все усилия к тому, чтобы "создать условия, способствующие миротворчеству".

Переговоры в среду у Кушнера и Гринблатта прошли также в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его окружением. По свидетельству Белого дома, теперь Кушнер и Гринблатт вернутся в Вашингтон и доложат о результатах контактов с израильтянами и палестинцами Трампу, его помощнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру и госсекретарю США Рексу Тиллерсону, чтобы "продолжить разговор о следующих шагах" ради возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.

Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после 9 месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев. В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аббас, Махмуд
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
15
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
2
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
3
Глава МИД Австрии выступил за закрытие детских садов для мусульман
4
Трамп: США и Китай наладили отличные отношения
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии
7
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Темы дня
Загрузка...
Реклама