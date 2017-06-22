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Министр обороны Канады пообещал Киеву поддержку в военной сфере

Международная панорама
22 июня, 3:28 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 22, июня. /ТАСС

В заявлении канадского минобороны отмечается, что за последние три года Киев получил от Оттавы более 700 млн канадских долларов

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ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Оттава продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, в том числе и военной сфере. Об этом в среду заявил канадский министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан на встрече с представителями Конгресса украинцев Канады.

"Правительство Канады поддерживает Украину и украинский народ в их работе по созданию более безопасной, стабильной и процветающей страны, - цитирует его пресс-служба министерства национальной обороны. - Канада продолжит оказывать помощь украинскому народу, как она это делает с января 2014 года, до тех пор, пока в этом будет необходимость". Саджан добавил, что после воссоединения Крыма с РФ Канада направила на Украину военных инструкторов в рамках так называемой операции Unifier, миссия которых недавно была продлена до 31 марта 2019 года.

В заявлении минобороны отмечается, что за последние три года Киев получил от Оттавы более 700 млн канадских долларов ($526 млн) помощи на финансовые, гуманитарные и другие нужды. Из них свыше 16 млн канадских долларов ($12 млн) составила помощь в поставках нелетального вооружения на Украину для оснащения ее Вооруженных сил. "В течение следующих двух лет на эти цели будут потрачены еще 7,25 млн канадских долларов ($5,45 млн)", - уточнили в ведомстве. Ранее ТАСС в министерстве национальной обороны заявили, что Оттава не будет предоставлять Киеву летального вооружения.

С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. За это время они обучили уже более 4,7 тыс. украинских военных.

В канадском оборонном ведомстве ранее заявили, что операция Unifier - это не боевая миссия, она направлена на обучение солдат и офицеров украинской армии тактике боевых действий, военной логистике, а также таким навыкам, как оказание первой помощи раненым.

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