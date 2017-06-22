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Премьер-министр Ирака: разрушениями в Мосуле ИГ показало, что признает свое поражение

Международная панорама
22 июня, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее террористы уничтожили историческую соборную мечеть "Ан-Нури" в Мосуле

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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

© EPA/RAINER JENSEN

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Разрушения в иракском Мосуле, устроенные боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), стали "официальным заявлением о поражении" со стороны террористов группировки. Об этом заявил в среду премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, чьи слова цитирует агентство AFP.

Ранее в среду стало известно, что боевики ИГ сравняли с землей историческую соборную мечеть "Ан-Нури" в Мосуле, где главарь ИГ организации Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил о создании "халифата". Согласно опубликованным иракским командованием фотографиям, сооружение начала XII века полностью уничтожено. Вместе с ним боевики взорвали и знаменитый "Горбатый" минарет IX в. По поступающей информации, боевики заминировали и подорвали комплекс после того, как антитеррористические подразделения армии Ирака подошли на расстояние 50 метров от мечети "Ан- Нури".

Кампания иракских правительственных сил по возвращению контроля над Мосулом началась в октябре прошлого года. 18 июня иракские военные приступили к завершающей стадии операции в западной части города. В наступлении на позиции ИГ задействован армейский спецназ, Федеральная полиция. В подконтрольных террористам кварталах Мосула остается порядка 100 тыс. гражданских, для их вывода организованы коридоры безопасности.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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