Politico: Сенат США очертил Палате представителей путь к принятию санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США передал Палате представителей свои предложения по устранению процедурных нарушений, допущенных им при недавнем одобрении законопроекта об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщила в среду газета Politico.

Как заявил ей председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси), чтобы устранить выявленные нарушения, достаточно обеспечить "небольшое изменение текста" документа. Выработанные в связи с этим верхней палатой Конгресса предложения представляют собой "легкий выход из положения", считает Коркер, который является однопартийцем нынешнего президента США Дональда Трампа.

При этом руководитель сенатского комитета по иностранным делам отметил, что республиканцы в обеих палатах Конгресса, равно как и их помощники, в сложившейся ситуации "работают вместе". Тем не менее дело теперь за нижней палатой, констатировал Коркер.

"Я не знаю, что они сделают со своей стороны", - признал сенатор. Он выразил надежду на то, что конгрессмены быстро приступят к рассмотрению законопроекта. "И, думаю, они вполне могут это сделать", - сказал Коркер.

Пресс-секретарь председателя комитета по доходам и расходам Палаты представителей Кевина Брейди (республиканец, от Техаса) подтвердила, что предложенные Сенатом поправки получены. "У нас хороший прогресс по данному вопросу", - утверждала представитель Брейди.

Газета The New York Times (NYT) в собственной публикации на эту же тему, размещенной в среду на своем сайте, подчеркнула, что Белый дом за кулисами убеждает республиканцев в Палате представителей смягчить положения законопроекта. "Пока не ясно, удастся ли Белому дому заручиться в Конгрессе достаточной поддержкой, чтобы изменить законопроект", - говорится в публикации.

15 июня Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о введении новых антироссийских санкций и законодательном закреплении ряда уже действующих рестрикций такого рода. Помимо этого, сенаторы по существу предприняли попытку лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.

Возникшая в нынешнем случае проблема заключается в том, что законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты Палатой представителей, а не Сенатом. Таким образом, переход документа на рассмотрение из верхней палаты Конгресса в нижнюю стал был нарушением конституционных норм.