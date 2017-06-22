Радикалы грозят сорвать Одесский международный кинофестиваль

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Украинские радикалы недовольны высказыванием президента Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) Виктории Тигипко, назвавшей происходящее в Донбассе гражданской войной, и угрожают организаторам сорвать мероприятие.

"Президент Одесского международного кинофестиваля Вика Тигипко считает, что на Украине - гражданская война. Либо ОМКФ сменит эту сепаратистку на кого-то другого, или все может плохо закончиться", - написал бывший глава одесского отделения "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергей Стерненко в Facebook.

Заявление Тигипко прозвучало в ходе пресс-конференции 21 июня, посвященной кинофестивалю, который пройдет в Одессе с 14 по 22 июля 2017 года. "У нас страна, в которой идет гражданская война, у нас нерешенный конфликт. И надо понимать, что привезти 300 иностранцев в страну, где идет гражданская война, это очень серьезная победа всей команды кинофестиваля. 300 человек мы как минимум привозим, 120 фильмов", - рассказала Тигипко.

Позже директор ОМКФ объяснила, что ее слова характеризовали представления об Украине иностранных кинозвезд и их агентов. Тигипко отметила, что западные гости Одесского кинофестиваля получают информацию о ситуации из разных источников. Иногда эта информация очень противоречивая.

"Зарубежные коллеги в общении с нами транслируют множество понятий: война, вооруженный конфликт, гражданские столкновения, антитеррористическая операция. По сути, я процитировала то, что мы слышим от них все эти годы. Со своей стороны мы уже несколько лет проводим разъяснительную работу и с гостями, и с посольствами о реальной ситуации, и о том, что и в Киеве, и в Одессе безопасно. На Одесском кинофестивале мы открываем Украину для наших гостей, многие из которых приезжают на Украину впервые, показываем, что это прекрасная страна, которая должна сохранить свою территориальную целостность", - объяснилась Тигипко на своей странице в Facebook.