Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп задал Обаме вопрос о якобы вмешательстве РФ в выборы в США

Международная панорама
22 июня, 17:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Президент США поинтересовался у своего предшественника, почему тот не остановил Россию, если та, по мнению администрации Барака Обамы, пыталась вмешаться в американские выборы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему администрация экс-президента США Барака Обамы не остановила Россию, если демократы так упорно утверждают, что Москва вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Сообщение на этот счет американский лидер опубликовал в четверг на своей странице в Twitter.

"Кстати, если Россия так упорно (пыталась вмешиваться) в выборы в 2016 году - что происходило при администрации Обамы - то почему они (тогдашнее правительство - прим. ТАСС) и не остановили ее?" - написал Трамп.

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
6
СМИ: ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама