Трамп задал Обаме вопрос о якобы вмешательстве РФ в выборы в США

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему администрация экс-президента США Барака Обамы не остановила Россию, если демократы так упорно утверждают, что Москва вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Сообщение на этот счет американский лидер опубликовал в четверг на своей странице в Twitter.
"Кстати, если Россия так упорно (пыталась вмешиваться) в выборы в 2016 году - что происходило при администрации Обамы - то почему они (тогдашнее правительство - прим. ТАСС) и не остановили ее?" - написал Трамп.
By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 June 2017
...Why did Democratic National Committee turn down the DHS offer to protect against hacks (long prior to election). It's all a big Dem HOAX!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 June 2017
ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.