Трамп задал Обаме вопрос о якобы вмешательстве РФ в выборы в США

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему администрация экс-президента США Барака Обамы не остановила Россию, если демократы так упорно утверждают, что Москва вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Сообщение на этот счет американский лидер опубликовал в четверг на своей странице в Twitter.

"Кстати, если Россия так упорно (пыталась вмешиваться) в выборы в 2016 году - что происходило при администрации Обамы - то почему они (тогдашнее правительство - прим. ТАСС) и не остановили ее?" - написал Трамп.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 June 2017

...Why did Democratic National Committee turn down the DHS offer to protect against hacks (long prior to election). It's all a big Dem HOAX! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 June 2017

ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая американский минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.